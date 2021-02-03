«Недоверие пройдет». Орловский сенатор оценил эффективность вакцины «Спутник V»

Владимир Круглый прокомментировал отчет о третьей фазе испытаний прививки от коронавируса.

Сенатор от Орловской области, член комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал «Парламентской газете» отчет о результатах третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». Круглый уверен, что после такого подтверждения эффективности прививки у людей должно пройти к ней недоверие.

— Публикация результатов третьей фазы исследования «Спутник V» в журнале Lancet подтверждает высокое качество российской вакцины. Это поможет побороть людям предубеждения перед прививкой от коронавируса, — сказал Круглый СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что результаты третьей фазы клинических исследований показали эффективность этой вакцины в 91%.

Круглый назвал этот результат «очень высоким» и отметил, что массовая вакцинация в стране пока идет не очень быстрыми темпами. По мнению сенатора, это может быть связано с «ошибочными представлениями о безопасности прививки, которые распространяются в Интернете».

Парламентарий уверен, что после широкого обнародования результатов исследования и публикации в Lancet у людей «пройдет недоверие к вакцине «Спутник V».

ИА «Орелград»