Орловские компании массово попались на подозрительных документах

«Ошибки» служащих этих организаций были признаны критическими.

В Орловской области в отношении 23 работников местных компаний составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Санкция данной статьи влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушения вскрыла специальная ведомственная мониторинговая группа. Она проанализировала электронный журнал государственной информационной системы «Меркурий». В эту систему вносятся все данные о животноводческой продукции, что позволяет проследить ее путь и выявить, например, фальсификат или просроченные товары.

В данном случае подозрения у членов мониторинговой группы вызвало то, что 23 служащих компаний, уполномоченных на оформление в системе электронной ветеринарной сопроводительной документации, в самом конце декабря 2020 года оформили возвратные документы в электронной форме на молочную и мясную продукцию.

При этом ни один из них почему-то не указал оснований о возврате продукции. В ТУ Россельхознадзора пояснили, что подобные действия нарушают правила порядка оформления таких документов, утвержденные приказом Минсельхоза России. Соответственно, данная массовая «ошибка» была признана критической.

ИА «Орелград»