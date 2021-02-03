Орловскую компанию оштрафовали на 100 тысяч за плохие полы

3.2.2021 | 7:30 Новости, Общество

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Сколы и выбоины признали нарушением требований технических регламентов.

Орловская компания «Славянское» схлопотала крупный штраф за нарушение требований технических регламентов. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Предприятие работает в Верховском районе. В декабре 2020 года с проверкой туда нагрянули сотрудники упомянутого ведомства, в котором, к слову, пояснили, что мероприятие было проведено в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ.

Проверяющих интересовало соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза при убое и первичной переработке крупного рогатого скота. В результате были выявлены нарушения, в частности, отсутствие контроля за процессами производства. В ТУ Россельхознадзора по данному поводу пояснили, что на предприятии разработаны, но не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП (международная система контроля качества на производстве).

«В производственном помещении умывальник не оборудован средствами для мытья и устройством для вытирания и сушки рук, — перечислили в ТУ Россельхознадзора. — Инструменты (ножи), используемые в производстве, хранятся без стерилизатора, вне специально оборудованного места. Полы в производственных помещениях убоя имеют сколы и выбоины плитки, что препятствует проведению качественной уборки, мойки, дезинфекции и надлежащего дренажа».

Кроме того, в смывах с поверхностей убойного пункта была обнаружена кишечная палочка. Соответствующую экспертизу провели сотрудники Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ в лабораторных условиях. А в смыве с поверхности полотна пилы была обнаружена вредоносная бактерия вида L.monocytogenes, присутствие которой нормативными актами не допускается.

По итогам проверки компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. На днях это постановление вступило в законную силу. Также компании выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»

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