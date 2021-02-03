Под Орлом чиновники займутся охраной земли

Земельная программа начала действовать в Болховском районе.

Администрация Болховского района утвердила муниципальную программу «Использование и охрана земель на 2021-2022 годы». Согласно паспорту, она «направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики».

Финансирование возьмет на себя местный бюджет. Правда, составит оно всего лишь 30 тысяч рублей – по 15 тысяч планируется выделить в текущем и следующем годах. Эти деньги будут потрачены на оформление земельных участков, в том числе бесхозяйных, в муниципальную собственность сельских поселений. Остальные мероприятия программы финансирования не потребуют.

В частности, документом предусмотрено разъяснение местным жителям норм земельного законодательства, регулярная очистка территорий сельских поселений от мусора, инвентаризация земель, выявление фактов самовольного захвата участков, поиск пустующих и нерационально используемых земель с последующим ведением их в хозяйственный оборот. Кроме того, в план мероприятий включено выявление фактов использования участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки.

Авторы программы отмечают, что без использования и охраны земли невозможно использование других природных ресурсов. «Бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли — почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса», — предрекают они.

Также из паспорта программы следует, что на уровне района местные проблемы охраны и использования земель можно решать самостоятельно, «причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений». Экологическое состояние земель в Болховском районе в среднем оценивается как хорошее. Однако стихийные несанкционированные свалки оказывают отрицательное влияние на окружающую среду и усугубляют экологическую обстановку.

ИА «Орелград»