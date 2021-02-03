В Орле массово опросили родителей детей-инвалидов

Орловцы оценили качество социальных услуг, оказываемых инвалидам.

Данные проведенного опроса обнародовал региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. В ведомстве пояснили, что оценка эффективности предоставления социально-реабилитационных услуг определялась путем анкетирования.

Всего в 2020 году в Орловской области был опрошен 1401 родитель детей-инвалидов. Из них 1257 заявили, что они удовлетворены качеством предоставленных услуг. Для сравнения, в 2019 году в рамках аналогичного опроса так же высказались 1058 орловцев. Кроме того, 144 родителя в 2020 году оказались удовлетворены качеством предоставленных услуг частично, в 2019 году таковых было 292.

Кроме того, в регионе было проведено анкетирование взрослых жителей региона, имеющих инвалидность. Их также попросили оценить качество предоставленных им социальных услуг. В данном случае в опросе общественного мнения приняли участие 2646 человек. Полную удовлетворенность услугами высказали 2473 респондента, частичную — 173. Для сравнения, в 2019 году показатели составили 2512 и 370 человек соответственно. В департаменте подчеркнули, что «не удовлетворенные качеством предоставления социально-реабилитационных услуг граждане отсутствуют».

Согласно приведенной статистике, на 1 января 2021 года в учреждениях социальной защиты региона на учете состояли 2445 детей-инвалидов (в 2019 году – 2515 детей-инвалидов). Учреждениями для них были разработаны 1453 индивидуальных программ предоставления социальных услуг. В целом планировалось обслужить в 2020 году 1357 детей-инвалидов, а фактически было обслужено 1195.

По итогам 2020 года количество индивидуальных программ предоставления социальных услуг для детей-инвалидов в регионе сократилось на 138 единиц. Причины этого специалисты объясняют выбытием граждан с территории региона, смертностью, выбором льготной категории с целью получения мер социальной поддержки и снятием группы инвалидности.

ИА «Орелград»