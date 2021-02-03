В Орле отложили рассмотрение дела о завышении цен на хлеб

Региональное управление ФАС перенесло слушания на 11 марта.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла определение по антимонопольному делу, фигурантом которого является Орловский хлебокомбинат. Рассмотрение отложено до 11 марта 2021 года. Ответчику предложено в срок до 4 марта представить дополнительную информацию. Так, антимонопольщики затребовали у комбината отчет о финансовых результатах за 2020 год, данные об объеме продаж хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки массового спроса («Спасский», «Орловский», «Русский», «Обыкновенный») в 2020 году, причем помесячно и раздельно по каждому виду изделия.

Также потребовались сведения о среднесписочной численности сотрудников организации в 2020 году и их среднемесячной зарплате. Кроме того, комиссию интересуют данные о коммерческих, общехозяйственных и общезаводских расходах на производство хлеба и данные о покупке муки. Все эти документы необходимы для того, чтобы понять, завышало ли предприятие цены на хлеб в прошлом году или нет.

Как уже писал «Орелград», антимонопольное дело было возбуждено в декабре 2020 года по признакам нарушения части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Антимонопольщиков заинтересовал рост оптово-отпускных цен на хлеб массового спроса. В 2020 году цены выросли на 6-10,2 процента, причем с 1 декабря 2020 года они были подняты на 2,9-3,6 процента. Особое внимание контролирующий орган уделяет формированию цен на «хлеб социальной направленности», в частности, на хлеб «Спасский».

Из материалов следует, что хлебокомбинат в январе 2021 года уже представил некоторую информацию, объясняющую рост цен. Так, предприятие указало, что «данные фактических и плановых калькуляций подтверждают значительный рост себестоимости каждого продукта, как в целом суммарно за 2020 год к февралю 2019 года, так и по периодам роста в течение 2020 года».

Из письма комбината следует, что «рост сырьевой части за 2020 год составляет от 10 до 16 процентов, общий рост себестоимости продуктов превышает 10 процентов. Хлеб «Спасский» имеет значительные убытки на протяжении нескольких лет. В совокупности все ржано-пшеничные сорта («Спасский», «Богородский», «Орловский», «Русский») занимают долю свыше 70 процентов от общего объема производства хлебобулочных изделий данной группы (черные хлеба) и, соответственно, оказывают существенную роль в формировании общего финансового результата. Согласно уведомлений поставщиков, на начало 2021 года наблюдается очередной рост отдельных сырьевых показателей».

Также комбинат отметил резкое ухудшение своего финансового положения: по состоянию на 1 декабря 2020 года плановое снижение прибыли от реализации продукции составило около 4 миллионов рублей. Впрочем, все это и другие, затребованные документы еще предстоит изучить и оценить антимонопольной комиссии.

ИА «Орелград»