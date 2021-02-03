В Орле пенсионер упал в салоне маршрутки

3.2.2021 | 9:35 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Для пострадавшего пассажира вызвали «скорую».

Вчера, 2 февраля в Орле случилось ДТП. Маршрутка затормозила так резко, что один из пассажиров, мужчина 87 лет, упал.

В УГИБДД по Орловской области рассказали, что инцидент произошел около 17.00 на улице Октябрьской. Маршрутный автобус ехал со стороны Пионерской в сторону улицы 60 лет Октября. За рулем пассажирского ГАЗа был 49-летний водитель. Судя по фото с места происшествия, резко затормозить автобусу пришлось в районе пешеходного перехода.

В ведомстве уточнили, что упавшего пожилого мужчину на месте ДТП осмотрел врач скорой помощи. Но проехать в больницу пострадавший отказался.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования