В Орле пенсионер упал в салоне маршрутки

Для пострадавшего пассажира вызвали «скорую».

Вчера, 2 февраля в Орле случилось ДТП. Маршрутка затормозила так резко, что один из пассажиров, мужчина 87 лет, упал.

В УГИБДД по Орловской области рассказали, что инцидент произошел около 17.00 на улице Октябрьской. Маршрутный автобус ехал со стороны Пионерской в сторону улицы 60 лет Октября. За рулем пассажирского ГАЗа был 49-летний водитель. Судя по фото с места происшествия, резко затормозить автобусу пришлось в районе пешеходного перехода.

В ведомстве уточнили, что упавшего пожилого мужчину на месте ДТП осмотрел врач скорой помощи. Но проехать в больницу пострадавший отказался.

ИА «Орелград»