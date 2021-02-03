В тепловом коллекторе в Орле сгорел мужчина

Еще двое попали в больницу.
Вчера вечером в Орле произошло ЧП. Двое мужчин обгорели при пожаре в тепловом коллекторе, еще один умер на месте происшествия.
Подробности трагедии рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 23.00. Огонь разбушевался в тепловом коллекторе на улице Черкасской. Там горел мусор.
Сообщается, что в пожаре погиб 60-летний мужчина. Еще двоих мужчин, 49 лет и 41 года, с места ЧП увезли в ООКБ.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
В СК по Орловской области заявили о начале доследственной проверки причин и обстоятельств пожара. По ее результатам ведомство примет процессуальное решение.
ИА «Орелград»