Депутат от Орловщины предложил выплачивать беременным по 20 тысяч рублей в месяц

Земцов рассказал, как создать «моментальный приток родившихся граждан».

В Госдуме придумали, как уменьшить число абортов и создать «моментальный приток родившихся граждан». Парламентарий от Орловской области Николай Земцов рассказал news.ru, что сейчас идет работа над законопроектом, который предусматривает выплаты по 20 тыс. рублей ежемесячно всем беременным женщинам.

Специальный сертификат для беременных даст право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет, пояснил Земцов. По его словам, соавторами законопроекта выступают депутаты Госдумы Петр Толстой и Инга Юмашева. По задумке парламентариев, такой сертификат поможет женщинам пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта, а в конечном счете — улучшит демографию в стране.

— Это даст моментальный приток родившихся граждан, которые, если это не будет предпринято, просто пойдут по линии аборта. Мы должны показать, что нам эти дети нужны, — пояснил Земцов, уточнив, что документ могут внести на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

ИА «Орелград»