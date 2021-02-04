Клычков назначил премии почетным отраслевикам

4.2.2021 | 9:15 Новости, Общество

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По сравнению с предыдущим годом размер наград не изменился.

Губернатор Андрей Клычков утвердил размер единовременного денежного поощрения лицам, удостоенным наград правительства Орловской области в 2021 году. Он составит 10 тысяч рублей – ровно столько же, сколько и в 2020 году. Прежними остались и условия вручения премий. Их получат те, кто будет удостоен одного из относительно недавно введенных почетных званий регионального уровня.

Напомним, в Орловской области почетные звания присваивают представителям различных отраслей. Например, местным законодательством предусмотрено присвоение звания «Почетный машиностроитель Орловской области», «Почетный работник социальной защиты…», «Почетный эколог…», «Почетный работник государственной службы…», «Почетный лесник…» и так далее.

Всего подобные звания присваиваются работникам более чем 20 отраслей, в том числе работникам средств массовой информации. Денежная премия за счет средств областного бюджета – это небольшой, но приятный бонус к грамоте от властей региона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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