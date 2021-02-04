«Найдите пять отличий». СМИ сообщили о разных подписях мэра Орла

Принимал ли Парахин мост «Дружба» — большой вопрос

Газета «Орловская среда» обратила внимание на разницу в подписях мэра Орла Юрия Парахина в актах приемки моста «Дружба». Ранее Парахин не стал отрицать, что в день официальной сдачи на объект не выезжал. Расписывался ли он сам в документах – теперь тоже большой вопрос.

Издание опубликовало фотографии подписи мэра Орла, поставленные на первом и четвертом листах акта приемки работ на мосту «Дружба». Мало того, что они сделаны разными чернилами, так еще и визуально отличаются друг от друга. Еще меньше они похожи на подпись Парахина с другого официального документа.

«Что называется, почувствуйте разницу. Или найдите пять отличий. Мы, кстати, нашли, но мы не специалисты в графологии», — пишет «Орловская среда». СМИ отмечает, что готово предоставить прокуратуре Орловской области «имеющуюся в редакции копию акта».

В статье «Чистой воды халтура» также приведена расшифровка диалога между Юрием Парахиным и депутатом горсовета Виталием Рыбаковым. Он прозвучал на сессии городского парламента 28 января. На прямой вопрос Рыбакова, были ли мэр – глава приемочной комиссии 22 декабря на объекте, Парахин прямо не ответил. То есть не стал ни отрицать, ни подтверждать свое отсутствие в момент официальной сдачи объекта.

Напомним, «тайной» сдачей моста «Дружба» заинтересовалась прокуратура Орловской области. Ведомство уже проверяет действия (бездействие) ответственных чиновников, которые должны были «контролировать качество выполненных работ и приемку объекта по результатам его ремонта».

Проверка КСП уже показала, что на мосту допущены многомиллионные нарушения. При этом качество работ проверяла не сторонняя организация, а сам подрядчик – белгородское ООО «Ремпецмост». Как стало известно сегодня, фирму уже крупно оштрафовали из-за деформационных швов моста. Впрочем, скандалы и недоделки не помешали орловским чиновникам мост принять, а белгородцам помогли таким образом выиграть аукцион на ремонт Красного моста в Орле ценой почти 1,5 млрд рублей. Более того, в буквально в день сдачи моста «Дружба» фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей выиграла еще один госконтракт: ремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе за 280 млн рублей. Организация с 31 рабочим в штате обещает успеть сделать оба моста за два года.

ИА «Орелград»