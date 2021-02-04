В аварии под Орлом пострадала 3-летняя девочка

Ребенок сидел в одном из авто, которые не поделили перекресток

Вчера, 3 февраля в Ливнах не поделили перекресток два автомобиля. В аварии пострадала 3-летняя девочка.

Ребенка вез 48-летний водитель ВАЗа. Машина ехала по улице Дружбы Народов. На перекрестке с улицей Воронежской в отечественную легковушку врезалась «Тойота». За рулем иномарки также сидел 48-летний водитель. Он поворачивал налево и допустил аварию, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Сообщается, что в результате ДТП девочка получила травмы. Ее увезли в Ливенскую ЦРБ, но после осмотра медиков отпустили домой.

ИА «Орелград»