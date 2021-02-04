В Орле на фоне пандемии строительство жилья выросло в 1,5 раза

В регионе подвели итоги работы строителей в 2020 году.

Введенные в 2020 году ограничения из-за распространения новой коронавирусной инфекции не помешали орловским строителям значительно нарастить показатели своей работы. Об этом свидетельствуют оперативные данные Орелстата. Согласно им, в целом в минувшем году в Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил 34,067 миллиарда рублей, или 118,6 процента в сопоставимой оценке к уровню предыдущего года. Всего в 2020 году в регионе было введено в эксплуатацию 1946 жилых и нежилых зданий общим строительным объемом 3816,6 тысячи кубометров.

«Организациями и индивидуальными застройщиками построено 5758 благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 442,1 тысячи квадратных метров, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, — пояснили в Орелстате. — Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 4027 квартир общей полезной площадью 222,1 тысячи квадратных метров в 32 жилых зданиях».

Завидную активность проявили и простые жители. В минувшем году они за счет собственных и заемных средств построили 1726 жилых дома общей площадью 220 тысяч «квадратов». В Орелстате подсчитали, что на индивидуальных застройщиков пришлось 49,8 процента всей площади жилья, введенного в 2020 году. Кстати, 173 дома были возведены населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

ИА «Орелград»