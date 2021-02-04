В Орле проверили эфиопскую фасоль для Беларуси

4.2.2021 | 21:34 Новости, Общество

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Сушеные бобы отправятся в соседнюю страну транзитом через Орловщину.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в текущем году должностными лицами этого ведомства на территории Орловской области проконтролировано 300 кг сушеной фасоли. Эти бобы были произведены в Киргизии, Аргентине и Эфиопии. Интересно, что предназначены они для последующей отправки в Республику Беларусь.

«При проведении энтомологических и гербологических лабораторных исследований карантинных вредных организмов в экспортируемых партиях выявлено не было, — пояснили в управлении Россельхознадзора. — Подкарантинная продукция отвечала всем требованиям стран-импортеров, в связи, с чем были оформлены фитосанитарные сертификаты».

Это уже далеко не первая импортная партия продукции растительного происхождения, которая была отправлена в Беларусь транзитом через Орел. Ранее, например, таким же образом через наш город проследовало несколько крупных партий риса. Кстати, родиной фасоли считаются Индия, Центральная и Южная Америка.

В Великобритании ее употребляют преимущественно в жареном виде, в Китае и Корее – измельчают в муку, на основе которой изготовляют конфеты и пирожки, в Греции – варят похлебку. Японские парфюмеры изготавливают из нее пудру и шампуни.

ИА «Орелград»

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