В Орле психбольница отсудила у подрядчика 1377 рублей

Арбитраж рассмотрел спор двухлетней давности о незначительной неустойке.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению Федерального казенного учреждения «Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздрава РФ. Ответчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «РСК-Черноземье». Судя по заявленным требованиям, спор был давним и пустяковым, но суду пришлось разбираться во всех нюансах.

Истец просил взыскать с ответчика неустойку в размере 1377 рублей 50 копеек. Кстати, представители ответчика в суд не явились, хотя дело рассматривалось по общим правилам искового производства, с проведением предварительного судебного заседания. Из материалов следует, что еще в 2018 году по итогам запроса котировок стороны заключили государственный контракт на выполнение текущего ремонта зданий ФКУ «Орловская ПБСТИН».

Был установлен срок выполнения работ – 30 дней с момента заключения государственного контракта. Однако, как следует из иска, работы в полном объеме были завершены только 7 декабря 2018 года, то есть с нарушением сроков исполнения обязательств на 29 дней. Этот факт был подтвержден актом о приемке выполненных работ. Контрактом было предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств заказчик вправе начислить ему пени.

Медучреждение так и поступило, однако его письменную претензию ответчик оставил без удовлетворения и ответа. В результате спустя более чем два года после завершения ремонта спор о неустойке дошел до областного арбитражного суда. Факт нарушения подрядчиком обязательств был установлен. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, обязав фирму выплатить больнице неустойку в заявленном размере.

ИА «Орелград»