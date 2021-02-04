В Орле решили вспомнить Сергея Есенина

В честь поэта-хулигана в Орле проведут музыкальный вечер.

Литературно-музыкальный вечер «Вспоминая Сергея Есенина» пройдет 11 февраля 2021 года в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки. Начало назначено на 13 часов дня. Кстати, онлайн-трансляция данного мероприятия будет доступна для просмотра на страницах библиотеки в сети «ВКонтакте» и муниципального ансамбля «Славица».

Организаторы сообщили, что в программу музыкального вечера включены известные произведения, созданные на стихи Сергея Есенина. Прозвучат и произведения орловских композиторов. В концерте примут участие оркестровая группа под руководством дирижера Владимира Волкова, а также вокалисты Татьяна Туманова, Любовь Автомонова, Ольга Шукаева, Александр Кокоев, Виталий Широков.

«Кроме сольных номеров прозвучат песни в исполнении вокального ансамбля, — отметили в областной библиотеке. — В ходе подготовки концертной программы большую работу провели специалист по вокалу Надежда Соколова, аранжировщики Алексей Аксенов и Николай Вышко и художественный руководитель ансамбля Наталья Кирдеева».

Организаторы подчеркивают, что Сергей Есенин считается одним из самых лирических поэтов России. Его называли певцом крестьянской Руси.

ИА «Орелград»