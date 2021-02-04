В Орловской области проверки КСП вылились в уголовные дела

Дела были заведены после оценки эффективности бюджетных трат на жилье для сирот.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, информация о результатах взаимодействия аудиторов с правоохранительными органами прозвучала на первом в этом году заседании Общественного совета. Основной доклад представил председатель КСП Иван Левин. Он напомнил о том, что работа по взаимодействию с правоохранительными органами ведется в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. Аудиторы передают материалы своих мероприятий в прокуратуру и УМВД.

В качестве примера Иван Левин привел проведение в 2020 году совместных с прокуратурой региона выездных проверок. Их задачей была оценка эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверки затронули несколько районов, но наиболее резонансным стал выезд в Троснянский район.

Как уже писал «Орелград», местные чиновники в качестве жилья по договорам найма специализированных жилых помещений предоставили сиротам настоящие бараки в чистом поле. Кстати, тревогу подняли сами сироты, рассказавшие и показавшие, в каких условиях им велели жить. Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В своем выступлении Иван Левин отметил, что аналогичная проверка Контрольно-счетной палатой проводилась и в 2017 году. Тогда были проверены средства областного бюджета, выделенные в рамках государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства Орловской области». В результате значительный объем нарушений был установлен именно по вопросам обеспечения жилищных прав детей-сирот. По мотивам проверки региональным УМВД были возбуждены уголовные дела в отношении двух человек. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Иван Левин уточнил, что в 2020 году эти дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

«По материалам контрольных мероприятий за 2016-2020 годы, проведенных Контрольно-счетной палатой Орловской области, следственными органами было возбуждено более 20 уголовных дел», — резюмировал глава КСП.

ИА «Орелград»