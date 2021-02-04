В Орловской области резко вырос спрос на брокеров

Регион в 2020 году стал лидером по числу открытых ИИС.

Издание «Коммерсант» опубликовало результаты анализа, проведенного по данным Центробанка РФ. Эксперты изучили динамику открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в регионах Черноземья в 2020 году. В результате регулятор зафиксировал бум спроса на этот продукт. На фоне прочих регионов отметилась Орловская область, где за год число открытых ИИС удвоилось.

«Большая часть индивидуальных инвестсчетов была открыта жителями Черноземья на условиях брокерского обслуживания: «розничный инвестор» самостоятельно управляет вложениями и совершает сделки, а брокер берет комиссию за сделки и плату за депозитарное обслуживание», — поясняет издание.

По данным главного управления Банка России по ЦФО, на 1 января 2020 года в Орловской области было открыто 16,08 тысячи ИИС на брокерском обслуживании. На 1 октября 2020 года их количество увеличилось на 108 процентов и составило 33,42 тысячи. Это наиболее заметная динамика роста в макрорегионе.

Далее следуют Белгородская и Тамбовская области, в которых число индивидуальных инвестиционных счетов за год выросло на 90 и 87 процентов соответственно. В Курской области число брокерских ИИС увеличилось на 81 процент, в Воронежской – на 80 процентов.

Наименьшую динамику продемонстрировала Липецкая область с ростом «всего» на 69 процентов. Кстати, по данным ЦБ, на шесть регионов Черноземья приходится порядка 4,5 процента всех «розничных инвесторов» в России.

ИА «Орелград»