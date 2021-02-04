Жителей Орловщины предупредили о метели и усилении ветра

4.2.2021 | 15:08 Новости, Общество

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Непогода разыграется уже к вечеру.

В пресс-службе регионального главка МЧС со ссылкой на синоптиков предупредили о непогоде. Уже к вечеру 4 февраля на Орловщину придет метель и усилится ветер.

Так, с 21.00 4 февраля по 21.00 5 февраля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью временами будет идти снег, местами метель, днем — местами небольшой снег.

Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный. Скорость ветра — 8-13 м/с, местами — порывы до 5-18 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -8..-13 градусов, днем будет -5 ..-10.

ИА «Орелград»

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