Инвалид засудил департамент здравоохранения Орловской области

6.2.2021 | 13:16 Медицина, Новости

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Иск инвалида о возмещении расходов на лекарства рассмотрел суд в Ливнах.

Как сообщила пресс-служба Ливенского районного суда, гражданское дело было рассмотрено по иску местного жителя, являющегося инвалидом третьей группы. Ответчиками выступили департамент здравоохранения Орловской области и ГУП ОО «Орелфармация». Истец пояснил, что имеет право на обеспечение лекарственными препаратами в рамках оказания государственных мер социальной поддержки.

Однако, по его словам, данная гарантия не обеспечивается, поскольку он своевременно не получает выписанные лечащим доктором препараты. Инвалид в суде заявил, что ответчики ненадлежащим образом исполняют возложенные на них государством обязанности. Лично для него подобное бездействие чиновников вылилось в травмирующую ситуацию, «вследствие которой он вынужден претерпевать нравственные страдания, что в свою очередь влияет на состояние его здоровья».

Инвалид просил суд обязать депздрав своевременно обеспечивать его льготными лекарствами. Кроме того, он потребовал взыскать с чиновников компенсацию причиненного ему морального вреда. Уже в ходе судебного разбирательства истец дополнил свой иск, потребовав также компенсацию расходов на лекарства, которые он в 2020 году вынужден был покупать на свои деньги, хотя они положены ему от государства бесплатно.

Выслушав объяснения сторон и исследовав материалы дела, районный суд удовлетворил исковые требования частично. Он обязал департамент здравоохранения обеспечить инвалида льготными лекарствами, а также взыскал с него почти 21 тысячу рублей в счет возмещения материального ущерба – эту сумму истец заплатил за лекарства из своего кармана.

Правда, в удовлетворении требования о возмещении морального вреда истцу было отказано. Однако на данное решение была подана апелляционная жалоба. Областная судебная коллегия по гражданским делам в итоге частично изменила решение суда первой инстанции. Она постановила взыскать с департамента здравоохранения в пользу истца компенсацию морального вреда.

ИА «Орелград»

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