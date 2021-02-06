Первую в этом году ярмарку вакансий проведут дистанционно

Служба занятости решила применить уже опробованный формат.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, первая в 2021 года ярмарка вакансий пройдет в дистанционном формате. Связано это с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции. Дистанционный формат был внедрен в прошлом году и хорошо себя зарекомендовал. Летом часть ярмарок вакансий прошла в очном формате, но со строгим соблюдением санитарных норм и по предварительной записи.

Сейчас, учитывая текущую ситуацию, было принято решение вернуться к более безопасному формату онлайн. Сообщается, что первая в этом году в регионе ярмарка пройдет 9 февраля. Ее организатором выступит центр занятости населения Орловского района. Свои вакансии потенциальным работникам предоставит агропромышленный комплекс «Кумир». Ему требуются овощеводы, лаборант по биозащите растений, электрик и грузчик. Кстати, на предприятии имеются свободные рабочие места для инвалидов.

«Несмотря на трудности, в 2020-м было трудоустроено 7,5 тысячи граждан, 206 из которых нашли работу на ярмарках вакансий, — добавили в управлении труда и занятости. — Всего в минувшем году прошло 85 ярмарок, в которых участвовали более 2,4 тысячи работодателей. Посетителями ярмарок вакансий в прошлом году стали около 3,2 тысячи человек».

ИА «Орелград»