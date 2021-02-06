В Орловской области изменили правила содержания свиней

Хрюшек теперь нужно содержать по федеральным правилам, а не областным.

Власти Орловской области признали утратившим силу много лет действовавший в регионе порядок содержания свиней в личных подсобных хозяйствах граждан. Связано это с изменениями, вступившими в силу на федеральном уровне. В частности, в регионе, как и по всей стране, начали действовать «Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденные приказом Минсельхоза России.

В связи с этим в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям пояснили, что данные правила распространяются на владельцев ЛПХ и будут действовать по 31 декабря 2026 года. Они устанавливают основные требования к условиям содержания свиней, в том числе к их карантинированию. Новые требования предъявлены к условиям содержания этих животных. Кстати, они касаются не только ЛПХ, но и крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Прежде всего, территория хозяйства должна быть огорожена, причем способом, «исключающим возможность проникновения на нее посторонних лиц и транспортных средств, а также ограничивающим доступ животных, включая животных без владельца». Кроме того, должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами. Это необходимо для исключения возможности их контактов с другими животными и птицами.

Владельцам ЛПХ придется позаботиться и о дезинфекции. Для этого необходимо оборудовать вход в свинарник спецприспособлениями, например, дезинфекционными ковриками, ванночками с дезинфицирующими растворами или оборудованием для автоматической мойки и дезинфекции подошв обуви.

«При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней должны использоваться чистые продезинфицированные рабочие одежда и обувь, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Запрещается выходить в рабочих одежде и обуви за пределы территории хозяйства, а также выносить их за пределы территории хозяйства».

Важно помнить о том, что все свиньи, содержащиеся в личных хозяйствах, подлежат учету и идентификации, для чего следует обратиться в государственную ветеринарную службу. Животных в плановом режиме будут исследовать, вакцинировать и обрабатывать против заразных болезней. Кстати, согласно данным Орелстата, в Орловской области в хозяйствах всех категорий на 1 января 2021 года насчитывалось 618,4 тысячи свиней, что на 17,7 процента больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»