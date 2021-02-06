Запас продуктов и бензина сформируют под Орлом

6.2.2021 | 15:19 Новости, Общество

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Резерв потребуется на случай чрезвычайной ситуации.

Власти Ливенского района утвердили порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории этого муниципального образования. Из документа следует, что данный резерв создается заблаговременно «в целях экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения населения».

Кроме того, предусматривается развертывание и содержание пунктов временного размещения пострадавшего населения и пунктов питания, а также оснащение аварийно-спасательных формирований и служб. Резерв включает в себя продовольствие, вещи, предметы первой необходимости, строительные материалы, лекарственные средства и медицинские изделия, нефтепродукты и другие материальные ресурсы.

Их номенклатура и объемы уже утверждены администрацией района. Они были установлены, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации. Например, запасы продовольствия будут формироваться из расчета снабжения ими 300 человек в течение трех суток. В перечень включены хлеб, крупы, макароны, консервы мясные, молочные, рыбные и мясорастительные, растительное масло, картофель, овощи и фрукты, сахар, сигареты, соль и чай.

Также предусмотрено создание запасов бензина автомобильного марок АИ-92 и АИ-95 и дизельного топлива. Что касается резерва вещей, то в него включат рукавицы, мешки , рабочие куртки и брюки, сапоги кирзовые и резиновые, палатки, нижнее белье, одежду, обувь и другое.

Кроме того, будет создан запас строительных материалов, в том числе досок, цемента, рубероида, шифера, арматуры, гвоздей, стекла и другое. В постановлении сказано, что создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств бюджета района, а также за счет внебюджетных источников.

ИА «Орелград»

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