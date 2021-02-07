Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 27 825

7.2.2021 | 11:05 Новости, Общество

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За сутки диагноз подтвердился еще у 154 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 27 825, сообщили в федеральном оперштабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 154 человек.

Вместе с тем за день умерли два пациента с COVID-19, количество летальных исходов достигло 375. Выздоровели 24 734 человека (+180).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 967 281. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 16 048 человек. С начала пандемии выздоровели 3 456 210 пациентов, умер 76 661.

ИА «Орелград»

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