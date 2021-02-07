Орловщина до минимума сократила отрицательное сальдо

Импорт товаров в регион уменьшился, а экспорт – возрос.

По данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России, внешнеторговый оборот Орловской области в январе-сентябре 2020 года, с учетом стран — членов ЕАЭС, составил 415,6 миллиона долларов США. Данный показатель оказался на 3,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом, по подсчетам аналитиков, регион стал активнее продавать товары и сырье за рубеж, а поток товаров из других стран заметно сократился.

Так, в Орелстате сообщили, что импорт Орловской области по сравнению с январем-сентябрем 2019 года уменьшился на 15,1 процента. За отчетный период времени он составил 208,5 миллиона долларов США. В то же время предприятия и организации региона экспортировали товаров на сумму 207,1 миллиона долларов США, что на 11,6 процента больше соответствующего периода предыдущего года.

Отметим, что впервые за многие годы объемы экспорта и импорта в Орловской области почти сравнялись. Ранее импорт неизменно значительно доминировал над экспортом, что выливалось для региона в хронически отрицательное сальдо. Оно и сейчас осталось отрицательным, однако разрыв между объемом импорта и экспорта сократился до минимума. Вероятно, на ситуацию повлияли санкции, введенные в отношении нашей страны западными «партнерами» и пандемия коронавируса, из-за которой в 2020 году приостанавливалось сообщение между государствами.

ИА «Орелград»