Орловский бизнесмен отправил в Курск зараженное зерно

7.2.2021 | 18:54 Новости, Общество

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Поставку небезопасного зерна вскрыли инспекторы Россельхознадзора.

На административном правонарушении попался индивидуальный предприниматель из Покровского района Орловской области. Его привлекли к ответственности за реализацию небезопасного зерна. Подробности сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора. ИП признали виновным в нарушении требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Сообщается, что в декабре прошлого года для исследования в лабораторных условиях были отобраны пробы зерна кормовой пшеницы. Общая масса партии составляла 728 тонн. Орловский бизнесмен планировал отправить ее в Курскую область, на комбинат хлебопродуктов. Однако эксперты установили, что партия пшеницы заражена вредителем хлебных запасов – обыкновенным волосатым клещом в жизнеспособном состоянии.

«Наличие зараженности влечет ухудшение потребительских свойств зерна и создает угрозу распространения вредителей, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Несмотря на выявленную зараженность ИП не провел обеззараживание и осуществил выпуск в обращение небезопасного зерна».

По факту недостоверного декларирования было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии в отношении указанной пшеницы. А самого бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей и выдали ему предупреждение о недопустимости нарушения закона. Предписание уже исполнено, это означает, что действие декларации на указанное зерно прекращено.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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