В Ливнах более полутысячи семей томятся в жилищной очереди

В числе очередников находятся дети-сироты и молодые семьи.

В администрации города Ливны в рамках традиционного оперативного совещания у главы города был рассмотрен жилищный вопрос. Краткий отчет об этом мероприятии опубликован на сайте муниципалитета. Так, были приведены следующие статистические данные: в настоящий момент в Ливнах на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на общих основаниях состоит 483 семьи.

Кроме того, 60 граждан насчитывает список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых государство обязано обеспечить жильем из муниципального специализированного жилищного фонда. Также в райцентре 125 молодых семей признаны нуждающимися в жилье. В 2020 году с решением данной проблемы повезло нескольким льготникам.

Например, социальная выплата на покупку жилья в размере около 580 тысяч рублей была предоставлена ветерану боевых действий. Государственный жилищный сертификат на сумму 1,52 миллиона получил гражданин, признанный в установленном порядке вынужденным переселенцем. Кроме того, как сообщает мэрия, улучшил свои жилищные условия и участник Великой Отечественной войны, которому на приобретение жилья выдали 1,2 миллиона рублей.

«Предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору социального найма семье из трех человек, в которой ребенок имеет заболевание, дающее право на предоставление жилого помещения во внеочередном порядке», — сообщила начальник отдела имущественных отношений, учета и приватизации жилья Татьяна Горшкова.

ИА «Орелград»