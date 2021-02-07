В Орловской области разбросали приманки для плотоядных

Ветеринары региона рассказали о борьбе с бешенством животных.

Как сообщило управление ветеринарии Орловской области, в регионе ежегодно ведется планомерная профилактическая работа по борьбе с бешенством животных. Напомним, это вирусное инфекционное заболевание — общее для человека и животных. Для последних оно является неизлечимым и всегда заканчивается смертью. Процесс лечения человека занимает продолжительное время.

В последние годы ситуация стабилизировалась. По данным управления, в 2019 году в Орловской области было выявлено шесть случаев заболевания животных бешенством, в том числе у пяти диких и одного домашнего, в 2020 году – четыре случая (заболели одно дикое и три домашних животных).

«В целях противодействия возникновения заболевания бешенством государственная ветеринарная служба Орловской области осуществляет вакцинацию животных, — пояснили в ведомстве. — В 2019 году вакцинировано 194 тысячи голов всех видов животных, в том числе 45 тысяч собак и 33 тысячи кошек. Произведена раскладка 47 тысяч доз вакцины — приманки против бешенства диких плотоядных».

В 2020 году было вакцинировано уже 198 тысяч животных, в том числе 43 тысячи собак и 32 тысячи кошек. Кроме того, ветеринарные специалисты разложили 53 тысячи доз вакцины-приманки. Также сообщается, что в 2019 году было отобрано 254 пробы биологического материала от животных, подозреваемых в заражении вирусом бешенства, в 2020-м – 193. Все эти образцы были исследованы в лабораторных условиях.

«Работа по недопущению возникновения данного заболевания продолжается», — резюмировали в управлении ветеринарии.

ИА «Орелград»