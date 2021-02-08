На ремонт и содержание орловских дорог дали 1,7 млрд рублей

Именно столько на 2021 год выделит областная «Дорожная служба».

«Дорожная служба» выделяет 1,7 млрд рублей на ремонт и содержание областных автодорог в 2021 году. Как рассказал директор предприятия Сергей Музалев, на ремонт из этой суммы будет потрачено 505,5 млн рублей, остальные 1,2 млрд рублей отправят на содержание дорог.

«На сегодня предприятием сформирован портфель контрактов на 2021 год на общую сумму 1,3 млрд рублей, что составляет 60% от плана», — заявил Музалев.

В прошлом году «Дорожная служба» заключила 72 договора на ремонт и содержание автодорог по всему региону общей суммой в 1,38 млрд рублей – отремонтировали 54 км автомобильных дорог и 7 км тротуаров. Кроме того, предприятие обновило парк техники – это обошлось в 40 млн рублей.

Глава Орловской области Андрей Клычков поручил начать дорожную кампанию в апреле.

ИА «Орелград»