Орловцев перепишут в сентябре 2021 года

8.2.2021 | 16:48 Новости, Общество

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На этот месяц запланирована перепись населения

В сентябре 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения, сообщает администрация города Орла. Благодаря переписи проверят, насколько точны и корректны предыдущие данные о жителях, и внесут новые.

Организаторы рассчитывают, что к этому времени эпидемиологическая ситуация стабилизируется. По их мнению, сентябрь — самый подходящий месяц. К этому времени местные жители обычно возвращаются домой из отпусков, активно готовятся к учебе и работе, чаще прибегают к госуслугам.

Из-за пандемии перепись населения переносили уже дважды. Изначально она должна была пройти в 2020 году.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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