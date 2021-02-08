Орловские студенты вернулись за парты

Очные занятия не проводились с ноября прошлого года

8 февраля студенты орловских вузов наконец-то вернулись к очному обучению. Занятия проводят, соблюдая все нормы безопасности — в масках и с социальной дистанцией. На входе студентам и преподавателям обязательно замеряют температуру.

Учебу организовали в две смены. К примеру, в ОрелГАУ первую смену застолбили первые и вторые курсы, вторая же – за третьими и четвертыми. И студенты, и педагоги очень рады вернуться в корпуса, единодушно отмечая, что результатов от такой учебы намного больше.

«Мы очень давно этого ждали, очень хотели вернуться в родные стены, потому что дома не получаешь должного уровня, невозможно что-то у преподавателя спросить, уточнить подробно, а когда с преподавателем рядом — это лучше», — отметил студент ОрелГАУ Иван Сороковых. Его слова приводит «Орловское информбюро».

ИА «Орелград»