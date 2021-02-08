Орловской «Спецавтобазе» купят технику на 61,5 млн рублей

8.2.2021 | 16:00 ЖКХ, Новости

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Автопарк «Спецавтобазы по санитарной очистке г. Орла» пополнят 12 машин. Спецтехнику закупят как для зимнего, так и для летнего периодов.

«Спецавтобазу по санитарной очистке г. Орла» обновят 12 автомобилями. На поставку девяти из них уже заключили муниципальные контракты. До 31 марта 2021 года в Орел прибудут 4 самосвала, 2 вакуумных подметально-уборочных машины, седельный тягач, транспорт с реверсивным постом управления и полуприцеп-тяжеловоз с пониженной высотой грузовой платформы.

Прием заявок от подрядчиков завершат на следующей неделе: «Спецавтобазе» необходимо еще три автомобиля – дополнительная вакуумная подметально-уборочная машина, прицепная подметально-уборочная машина и малогабаритная коммунальная машина для уборки тротуаров. Ожидается, что до конца апреля автомобили поступят в распоряжение предприятия.

За новую спецтехнику отдадут 61,5 млн рублей – средства поступят из городского бюджета.

ИА «Орелград»

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