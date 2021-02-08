У жителя Ливенского района нашли несколько банок марихуаны

Это более 350 граммов запрещенного вещества, что по закону является крупным размером.

Ливенские полицейские изъяли более 350 граммов марихуаны у 50-летнего жителя деревни Гранкино. Ранее им поступила оперативная информация о том, что мужчина может быть причастен к наркотическим преступлениям.

Вещества растительного происхождения обнаружили в одной из надворных построек, принадлежащих гражданину – было изъято несколько емкостей. Экспертиза показала, что это действительно марихуана общей массой 367 граммов.

Как пояснил мужчина, растение он обнаружил в лесополосе неподалеку и решил сорвать его и высушить для личного употребления. В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет.

С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»