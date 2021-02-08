У жителя Ливенского района нашли несколько банок марихуаны

8.2.2021 | 12:45 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Это более 350 граммов запрещенного вещества, что по закону является крупным размером.

Фото из архива

Ливенские полицейские изъяли более 350 граммов марихуаны у 50-летнего жителя деревни Гранкино. Ранее им поступила оперативная информация о том, что мужчина может быть причастен к наркотическим преступлениям.

Вещества растительного происхождения обнаружили в одной из надворных построек, принадлежащих гражданину – было изъято несколько емкостей. Экспертиза показала, что это действительно марихуана общей массой 367 граммов.

Как пояснил мужчина, растение он обнаружил в лесополосе неподалеку и решил сорвать его и высушить для личного употребления. В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет.

С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования