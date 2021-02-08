В Ливнах кафе пустило к себе свадьбу и поплатилось

Заведение закрыли после проверки

Кафе в Ливнах закрыли из-за нарушения ограничений по коронавирусу, сообщило издание «Уездный город Ливны». Главный врач местного «Центра гигиены и эпидемиологии» пришел в заведение с проверкой и обнаружил, что там играют свадьбу.

На празднике присутствовало 56 человек, которых разместили на двух параллельных столах. О соблюдении дистанции 1,5 метра речи не шло.

Информацию о нарушениях передали в Ливенский суд, который сделал вывод об административном правонарушении и наказал кафе приостановлением деятельности на 90 суток.

Всего за период «масочного режима» суды Орловской области вынесли 166 постановлений о наказаниях предприятий розничной торговли и общественного питания. В 119 случаях бизнес отделался предупреждениями, еще в 47 — получил штрафы на общую сумму 494 тысячи рублей.

ИА «Орелград»