В Орле на Московском шоссе столкнулись две легковушки

В аварии пострадала женщина.

В субботу, 6 февраля в Орле произошло ДТП на Московском шоссе. Столкнулись «Мицубиси Аутлендер» и «Лада Гранта».

Авария произошла около 15:00. 68-летний водитель «Мицубиси» двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Бурова в направлении ул. Михалицына. В районе дома №60 при повороте налево он допустил столкновение с «Ладой», которая ехала навстречу.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что в аварии пострадала 67-летняя пассажирка «Мицубиси». Ей не понадобилась госпитализация.

ИА «Орелград»