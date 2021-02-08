В Орле насчитали 30 докторов наук

Органы статистики пересчитали исследователей в регионе.

Орелстат издал релиз, приуроченный к празднованию Дня российской науки. Это относительно молодой праздник, утвержденный указом президента РФ в 1999 году. Орелстат напоминает, что «наука является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины, образования и социальной сферы».

Согласно представленным данным, в Орловской области в последние годы исследованиями и разработками в различных сферах занимаются более 300 непосредственно исследователей в год. Им помогают техники и другой персонал. Максимум пришелся на 2015 год, когда в регионе работало 394 исследователя. По итогам 2019 года их число сократилось до 362.

В Орелстате подсчитали, что из указанных 362 человек 30 имеют степень доктора наук, 133 – кандидатскую степень. У остальных исследователей ученой степени пока нет. Кстати, в 2015 году в регионе разработками занимались 35 докторов наук, в 2016 – 36, в 2017 – 33, в 2018 году – 31. Что касается градации по областям науки, то примерно равное количество орловских исследователей заняты разработками в технической сфере и сфере сельского хозяйства – 134 и 140 человек соответственно.

По данным за январь-сентябрь 2020 года, научные исследования и разработки осуществлялись в 19 организациях Орловской области, в целом ими было занято 628 человек. Средняя заработная плата этих работников составила 32182 рубля, что на 3,9 процента выше среднеобластного уровня оплаты труда.

Всего за отчетный период времени было затрачено на научные исследования и разработки 526,5 миллиона рублей. Для сравнения, в январе-сентябре 2019 года было затрачено 515,3 миллиона. Главным источником финансирования внутренних затрат в минувшем году были средства федерального бюджета. В областном центре расположены 13 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, на их долю приходится около 57 процентов общего объема затрат.

ИА «Орелград»