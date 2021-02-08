В Орле откроют новое отделение МФЦ

Его обещают запустить в апреле 2021 года

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение,, согласно которому обособленное подразделение отдела МФЦ по Заводскому району будет открыто к 20 апреля 2021 года. В связи с этим штат областного «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» расширят на 18 человек.

На создание нового отдела МФЦ потратят 10,6 млн рублей из областного бюджета. Власти хотят, чтобы подразделение повысило доступность населению государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

ИА «Орелград»