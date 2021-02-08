В Орле вдвое выросло число жалоб на отсутствие лекарств

Проверки по жалобам граждан провели сотрудники Росздравнадзора.

Территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области в преддверии публичных обсуждений результатов своей правоприменительной практики обнародовал доклад по итогам деятельности за 2020 год. Этот объемный документ состоит из ряда тематических разделов. Например, один из них посвящен контролю за целевым использованием лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными образованиями. Кроме того, сотрудники ведомства проверили, как чиновники облздрава исполняют возложенные на них в данной сфере функции.

«Индикатором удовлетворенности населения области и положением дел в сфере здравоохранения, в том числе качеством и культурой оказания медицинской помощи, является количественный показатель обращений граждан, — говорится в докладе. — Удельный вес обращений по вопросам лекарственного обеспечения (186 обращений) в общем количестве поступивших обращений (673 обращения) составил 27,6 процента, что выше на 2,6 процента по сравнению с 2019 годом (в 2019 году – 123 и 492 обращений соответственно)».

Из документа следует, что в минувшем году количество обращений по вопросам лекарственного обеспечения выросло на 51,2 процента по сравнению с предыдущим годом. В большинстве случаев орловцы жаловались на отсутствие лекарственных препаратов. Такие жалобы были высказаны в 129 обращениях, что в 2,11 раза больше показателя 2019 года.

«Количество обращений граждан, содержащих жалобу на отказ в выписке рецепта, в 2020 году осталось на том же уровне: 49 обращений в 2020 году по сравнению с 47 обращениями в 2019 году, — говорится в докладе. — Обращения граждан по вопросам адекватного обезболивания в рамках бесплатного лекарственного обеспечения в 2020 году не поступали».

В Росздравнадзоре подчеркнули, что в связи с увеличением числа жалоб на не обеспечение департаментом здравоохранения Орловской области лекарственными препаратами в 2020 году выросло и количество проверок — в 2,03 раза по сравнению с 2019 годом. Количество выданных предписаний возросло за год в 1,85 раза, выданных предостережений — в 2,08 раза.

ИА «Орелград»