«Впечатления удручающие». Пилипенко съездила в районную больницу под Орлом

Депутат Госдумы посетила Знаменский район.

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко в соцсетях поделилась впечатлениями от визитов в больницу и школу Знаменского района.

«Посетила ЦРБ. Впечатления удручающие. На пороге встретили жители с просьбой помочь решить вопрос о дневном стационаре – чтобы можно было хотя бы капельницу поставить здесь, а не ехать в Орел. Разбиралась, почему ЦРБ не работает системно, в чем можно помочь», — отметила Пилипенко.

Главный врач больницы заявил, что на следующей неделе дневной стационар будет запущен. Кроме того, по его словам, вскоре приобретут все необходимое оборудование и начнут вакцинацию Знаменского района. Депутат пообещала проконтролировать ситуацию.

Местная школа оставила у депутата намного лучшие впечатления. По ее словам, здесь в руках педагогов «все кипит и горит».

«Конечно, помощь нужна. Ремонт крыш нужен. Но созданная «Точка роста», где дети конструируют, проектируют, мыслят – шаг к будущему района», — заявила Ольга Пилипенко.

ИА «Орелград»