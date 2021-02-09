Еще пятеро орловцев умерли от коронавируса

Количество жертв в регионе достигло 382

В Орловской области еще пять человек скончались от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Количество жертв в регионе выросло до 382.

Вместе с тем за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 149 человек, общее число случаев достигло 28 125. Выздоровели 154 человека (25 057 всего).

В целом по России за день выявили 15 019 случаев коронавируса, количество выросло до 3 998 216. С начала пандемии умерли 77 598 человек, выздоровели 3 493 886.

ИА «Орелград»