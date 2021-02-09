Из-за снегопада на дорогах Орла скопились пробки

9.2.2021 | 16:10 Новости, Общество

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Движение, и без того ограниченное перекрытием Красного моста, затруднилось еще сильнее

ОрёлЯндекс.Карты

Днем 9 февраля из-за метели на дорогах Орла скопились пробки, свидетельствуют данные «Яндекса». Особые затруднения наблюдаются в Советском и Заводском районах.

В Советском районе «красный» уровень зафиксирован возле здания правительства Орловской области. «Желтыми» стали улицы Октябрьская, Тургенева, Полесская, Пионерская, Лескова, 60-летия Октября.

В Заводском районе фактически парализовано движение по Поселковой и Городской улицам, Маслозаводскому переулку, Комсомольской улице в районе Автовокзала, Карачевскому шоссе.

Отметим, что час пик еще не наступил. Вероятно, дорожная ситуация к вечеру будет ухудшаться.

ИА «Орелград»

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