Орловцев поторопили подать документы на детские выплаты

Чтобы получить 5 тысяч рублей на ребёнка до 8 лет, нужно обратиться в пенсионный фонд до 31 марта 2021 года.

Отделение Пенсионного фонда (ПФР) по Орловской области напомнило, что семьям, которые хотят получить единовременную выплату на ребёнка до 8 лет, но ещё не получали её, нужно подать заявление до 31 марта 2021 года включительно.

О новой выплате Владимир Путин объявил на пресс-конференции 17 декабря 2020 года. «Страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок – небольшой, скромный, но тем не менее», — сказал президент.

Подать документы на выплату можно через портал госуслуг или в отделении Пенсионного фонда по месту жительства. Тем, кто в 2020 году оформлял единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка, деньги пришли автоматически.

К сегодняшнему дню единовременную выплату в Орловской области получили 59 тысяч детей, общая сумма составила 301,1 млн рублей, сообщает официальный сайт ПФР.

ИА «Орелград»