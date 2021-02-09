Орловская область вошла в топ-10 регионов по росту занятости

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza проанализировала изменения занятости россиян по регионам за 2020 год. Орловщина вошла в десятку.

Компания FinExpertiza провела анализ динамики работающего населения страны. К концу пандемийного 2020 года число занятых закономерно снизилось, упав до показателей абсолютного минимума за последние 10 лет, к уровню 2011 года. Причиной стали COVID-ограничения, приведшие к простою бизнеса, промышленности и многих других экономических отраслей.

Сокращения произошли в 69 регионах из 85, при этом некоторые умудрились не просто сохранить, но и нарастить трудовой потенциал. Орловская область, в частности, прибавила в количестве занятых с 326,6 до 330 тыс. человек, заняв 8 место в десятке лучших регионов по росту занятости.

Специалисты говорят, что так получилось благодаря внушительному притоку орловцев, ранее работавших в Москве и Санкт-Петербурге, где коронавирусные ограничения были намного жестче. Орловская область же сохранила комбинированный подход к функционированию экономики: многие предприятия региона смогли продолжить работу, выполняя требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

ИА «Орелград»