Орловская область вошла в топ-10 регионов по росту занятости

9.2.2021 | 13:04 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza проанализировала изменения занятости россиян по регионам за 2020 год. Орловщина вошла в десятку.

Компания FinExpertiza провела анализ динамики работающего населения страны. К концу пандемийного 2020 года число занятых закономерно снизилось, упав до показателей абсолютного минимума за последние 10 лет, к уровню 2011 года. Причиной стали COVID-ограничения, приведшие к простою бизнеса, промышленности и многих других экономических отраслей.

Сокращения произошли в 69 регионах из 85, при этом некоторые умудрились не просто сохранить, но и нарастить трудовой потенциал. Орловская область, в частности, прибавила в количестве занятых с 326,6 до 330 тыс. человек, заняв 8 место в десятке лучших регионов по росту занятости.

Специалисты говорят, что так получилось благодаря внушительному притоку орловцев, ранее работавших в Москве и Санкт-Петербурге, где коронавирусные ограничения были намного жестче. Орловская область же сохранила комбинированный подход к функционированию экономики: многие предприятия региона смогли продолжить работу, выполняя требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования