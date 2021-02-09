Орловского бизнесмена осудят за аферу на 84 тысячи рублей

Прокуратура направила в суд дело генерального директора компании «Стройспецмонтаж».
Прокуратура Орловской области направила в суд дело генерального директора компании «Стройспецмонтаж». Имя фигуранта ведомство не сообщает, однако по открытым данным фирму возглавляет Александр Акимов. Его обвиняют в мошенничестве.
В апреле 2019 года с компанией заключили муниципальный контракт на благоустройство сквера Танкистов во Мценске. Свои обязательства подрядчик исполнил не в полном объеме, а кроме того, директор указал ложные данные в представленных к оплате документах.
«В результате указанных действий им незаконно получено более 84 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.
ИА «Орелград»