Орловского бизнесмена осудят за аферу на 84 тысячи рублей

9.2.2021 | 11:50 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Прокуратура направила в суд дело генерального директора компании «Стройспецмонтаж».

Прокуратура Орловской области направила в суд дело генерального директора компании «Стройспецмонтаж». Имя фигуранта ведомство не сообщает, однако по открытым данным фирму возглавляет Александр Акимов. Его обвиняют в мошенничестве.

В апреле 2019 года с компанией заключили муниципальный контракт на благоустройство сквера Танкистов во Мценске. Свои обязательства подрядчик исполнил не в полном объеме, а кроме того, директор указал ложные данные в представленных к оплате документах.

«В результате указанных действий им незаконно получено более 84 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования