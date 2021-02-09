От COVID-19 привились более тысячи орловцев

На заседании оперштаба сообщили, что в Орловской области более тысячи человек завершили вакцинацию.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин заявил, что более тысячи жителей региона полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«На сегодняшний день в регионе полностью завершили вакцинацию от коронавируса 1171 человек. Это те, кому введены оба компонента вакцины. Первый компонент получили 7853 человека. За последние 10 дней на вакцинацию через интернет записалось порядка 5000 орловцев», — рассказал чиновник

Кроме того, Залогин сообщил, что за последнюю неделю госпитализируют все меньше пациентов как с подтвержденным COVID-19, так и с признаками ОРВИ. В данный момент из 1866 больничных коек, выделенных для больных коронавирусом, занято 1284, а в целом свободные коечный фонд региона составляет 31,2%.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги». К концу февраля прививочные пункты должны быть во всех муниципальных образованиях.

ИА «Орелград»