Переходящее через дорогу стадо зубров под Орлом попало на видео

9.2.2021 | 18:32 Видео, Новости, Общество

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Большое стадо редких животных обнаружили на дорогах национального парка «Орловское полесье».

В «Орловском полесье» заметили, как большое стадо диких зубров переходит дорогу. Местному жителю удалось запечатлеть животных, преградивших дорогу его автомобилю. Видеозапись появилось в официальной группе «ВКонтакте» национального парка.

«Учитывая трагическое прошлое зубра, случайную встречу с более чем полуторасотенным стадом ровесников мамонта можно считать одним из чудес света. В России, а, возможно, и в Европе, такое уникальное зрелище можно увидеть только в национальном парке «Орловское полесье», — пишут в официальном сообществе.

Работники «Орловского полесья» напомнили, как нужно себя вести при встрече с зубрами: не стоит забывать ни о своей безопасности, ни о безопасности зверей.

Напомним, недавно специалисты национального парка заявили о росте популяции диких зубров на их территории. На Орловщину приходится самая большая доля Среднерусской популяции зубров, в которую кроме нашего региона входят Калужская и Брянская области. Среднерусская популяция является самой большой в России, а в 2021 году может стать рекордной и в мире.

ИА «Орелград»

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