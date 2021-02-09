Под Орлом столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшая

На улице Привокзальной произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одного из водителей госпитализировали.

Сегодня в 10 часов в поселке Долгое столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Datsun mi-DO. Женщина 39 лет, управлявшая «Солярисом», при встречном разъезде не смогла рассчитать боковой интервал.

Как утверждают сотрудники ГИБДД, водитель не учла состояние проезжей части и конструкционные особенности автомобиля. После столкновения с Datsun, которым управлял 50-летний мужчина, «Солярис» улетел в кювет.

На месте происшествия работали спасатели и сотрудники ОМВД России по Должанскому району. Женщину доставили в больницу.

ИА «Орелград»