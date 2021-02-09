Ревнивую орловчанку отправили в колонию почти на 10 лет

Присяжные решили, что она намеренно лишила жизни своего кавалера.

Как сообщили в суде Мценского района, поставлена точка в уголовном деле, которое было возбуждено в отношении жительницы Мценска. Оно рассматривалось с участием присяжных заседателей. Последние еще в прошлом году признали женщину виновной в совершении убийства. Преступление она совершила в собственной квартире.

Было установлено, что причиной стала ревность. Во время совместного распития спиртных напитков женщина на почве ревности кухонным ножом ударила своего сожителя в грудь. Клинок задел сердце. Спасти жизнь потерпевшего медикам не удалось, он скончался от полученного ранения в больнице спустя несколько часов после инцидента.

Обвиняемая вину не признала и заявляла, что все произошло случайно. Однако присяжные единогласно признали ее виновной, хотя при этом и отметили, что она заслуживает снисхождения. Ее действия были квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Сама же обвиняемая и ее защитники просили переквалифицировать действия на статью 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В этом случае женщина могла бы получить более мягкое наказание. Но суд не нашел оснований для удовлетворения этой просьбы. Женщина была наказана лишением свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима.

Ее защитник обратился в суд апелляционной инстанции, где вновь просил переквалифицировать действия своей подзащитной на менее тяжкое преступление и назначить минимальное наказание. Но суд апелляционной инстанции оставил жалобу адвоката без удовлетворения, а приговор Мценского районного суда — без изменения.

ИА «Орелград»