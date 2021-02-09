Самый известный дом Орла взяли под охрану

Под защиту государства взято здание на площади Мира.

Областные власти утвердили охранное обязательство собственника или иного законного владельца на объект культурного наследия регионального значения, а именно: памятник архитектуры «Дом жилой», 1935-1937 гг. Он расположен в Орле, на площади Мира. Дом №5 известен, пожалуй, каждому местному жителю.

В историю он вошел в качестве здания, на крыше которого 5 августа 1943 года красноармейцы Образцов и Санько водрузили Красное знамя в честь освобождения Орла от фашистских захватчиков. Ежегодно в городе проходит торжественная церемония водружения дубликата того знамени. Кстати, о событиях 1943 года рассказывает мемориальная доска на стене этого дома, обновленная 30 лет назад.

Здание было построено по проекту архитектора Тодорова, в свое время оно было самым высоким в городе. В январе 2020 года приказом областного управления по государственной охране объектов культурного наследия были установлены границы памятника. Тогда же был утвержден правовой режим использования его территории. Теперь появилось охранное обязательство.

Согласно ему запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных и строительных работ, за исключением работ по сохранению самого памятника. При этом разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование объекта в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном федеральным законодательством.

ИА «Орелград»