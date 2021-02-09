СМИ: Клычков хочет поставить своего человека на пост главы КСП

Во главе ведомства Ивана Левина может сменить Константин Паршин

Губернатор Орловской области Андрей Клычков лоббирует кандидатуру Константина Паршина на пост региональной Контрольно-счетной палаты (КСП), утверждают «Орловские новости».

КСП с 2016 года возглавляет Иван Левин, экс-начальник межрайонного отдела налоговой службы. В 2021 году у него заканчиваются полномочия. В кулуарах Клычков предложил сменить Левина на Константина Паршина, который сейчас руководит главным контрольным управлением губернатора.

Источник издания намекнул, что Левин не дал усомниться в своем профессионализме. Он «работает очень качественно» и «материалы проверок сразу направляет прокурору, в УМВД и Клычкову», сказал собеседник агентства.

ИА «Орелград»