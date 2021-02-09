СМИ: Клычков хочет поставить своего человека на пост главы КСП

9.2.2021 | 10:17 Новости, Политика

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Во главе ведомства Ивана Левина может сменить Константин Паршин

Иван Левин

Губернатор Орловской области Андрей Клычков лоббирует кандидатуру Константина Паршина на пост региональной Контрольно-счетной палаты (КСП), утверждают «Орловские новости».

КСП с 2016 года возглавляет Иван Левин, экс-начальник межрайонного отдела налоговой службы. В 2021 году у него заканчиваются полномочия. В кулуарах Клычков предложил сменить Левина на Константина Паршина, который сейчас руководит главным контрольным управлением губернатора.

Источник издания намекнул, что Левин не дал усомниться в своем профессионализме. Он «работает очень качественно» и «материалы проверок сразу направляет прокурору, в УМВД и Клычкову», сказал собеседник агентства.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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